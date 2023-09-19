В Госдуме предложили увеличить пенсии работающим инвалидам с 1 января 2024 года
Ряд депутатов Госдумы предложили увеличить в 2024 году пенсии, выплачиваемые работающим инвалидам. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента.
Отмечается, что размер выплаты скорректируют с 1 января следующего года в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента.
Депутаты подчеркнули, что отказ от индексации выплат — существенный антистимул к трудовой деятельности. Сейчас пенсия у работающих инвалидов на четверть меньше, чем у неработающих, подчеркнули в Госдуме.
Согласно данным Росстата, с 2016 года до начала 2022 года количество работающих инвалидов снизилось с более 2,5 млн человек до примерно 1,5 млн. Индексация поспособствует усилению мотивации к трудовой деятельности, а следовательно, увеличит поступление налогов в государственный бюджет.
Вместе с тем в правительстве отметили, что законопроекту требуется существенная доработка из-за того, что в нем не определены источники затрат на индексацию.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о четырех категориях россиян, которым с 1 сентября повысят пенсию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: У России и Армении не было контактов на высшем уровне
- Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
- Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры
- Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
- В Госдуме предложили увеличить пенсии работающим инвалидам с 1 января 2024 года
- В Якутске девочка погибла в результате обрушения бетонной плиты
- Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»
- Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского
- Госдума приняла закон о дне присоединения к России новых регионов
- В Госдуме попросили не увеличивать штрафы за просрочку оплаты ЖКУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru