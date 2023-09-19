В Госдуме предложили увеличить пенсии работающим инвалидам с 1 января 2024 года

Отмечается, что размер выплаты скорректируют с 1 января следующего года в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента.

Депутаты подчеркнули, что отказ от индексации выплат — существенный антистимул к трудовой деятельности. Сейчас пенсия у работающих инвалидов на четверть меньше, чем у неработающих, подчеркнули в Госдуме.

Согласно данным Росстата, с 2016 года до начала 2022 года количество работающих инвалидов снизилось с более 2,5 млн человек до примерно 1,5 млн. Индексация поспособствует усилению мотивации к трудовой деятельности, а следовательно, увеличит поступление налогов в государственный бюджет.

Вместе с тем в правительстве отметили, что законопроекту требуется существенная доработка из-за того, что в нем не определены источники затрат на индексацию.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о четырех категориях россиян, которым с 1 сентября повысят пенсию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

