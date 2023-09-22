Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января

«С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации», — сообщила парламентарий.

Как уточнила Бессараб, меры затронут почти все виды социальных выплат и пособий.

Ранее стало известно, что с 1 января выплаты для неработающих пенсионеров, получателей страховых пенсий по старости, потере кормильца и инвалидности, военных пенсионеров по линии социального фонда увеличат на 5,3%, напоминает Ura.ru.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин поручил проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году, сообщает телеканал «360».

