Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января
Пенсии в России будут увеличены с 1 января 2024 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
«С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации», — сообщила парламентарий.
Как уточнила Бессараб, меры затронут почти все виды социальных выплат и пособий.
Ранее стало известно, что с 1 января выплаты для неработающих пенсионеров, получателей страховых пенсий по старости, потере кормильца и инвалидности, военных пенсионеров по линии социального фонда увеличат на 5,3%, напоминает Ura.ru.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин поручил проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году, сообщает телеканал «360».
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