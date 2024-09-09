Юрист: Пенсионеру с долгом в 1 млн рублей лучше стать банкротом

Она пояснила, что если на должника открыто исполнительное производство и заведен исполнительный лист, то на его расчетный счет накладывают арест, помимо этого, могут наложить запрет на любые действия с недвижимостью. По ее словам, если пожилой человек объявит себя банкротом, то у него не должны отобрать квартиру, так как к такой мере в отношении пенсионеров не прибегают. Плюс, ему сохранят пенсию размером в прожиточный минимум.

Ранее эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова рассказала, что россияне, которые не могут закрыть долги, часто обращаются за новым займом для оплаты предыдущей задолженности или закладывают имущество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

