ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленного «Макса»

В ведомстве указали, что компания не исполнила выданное ей ранее соответствующее предупреждение. Дело возбуждено в соответствии с законом о защите конкуренции.

«По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения... в отношении компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что взаимодействие ФАС и Apple будет протекать в вялотекущем формате, и для среднестатистических пользователей, скорее всего, мало что поменяется.

