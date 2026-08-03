ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленного «Макса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple. Как сообщает RT, основанием стал отказ от предустановки на iPhone и iPad мессенджера «Макс» и магазина приложений Rustore.

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают доступ к App Store

В ведомстве указали, что компания не исполнила выданное ей ранее соответствующее предупреждение. Дело возбуждено в соответствии с законом о защите конкуренции.

«По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения... в отношении компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что взаимодействие ФАС и Apple будет протекать в вялотекущем формате, и для среднестатистических пользователей, скорее всего, мало что поменяется.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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