Юрист объяснила, кого не выпустят за границу из-за долгов

Россиянам следует заранее проверить наличие задолженности перед поездкой за границу: при превышении определённой суммы их могут просто не выпустить из страны, предупредила юрист, кандидат наук Лилиана Алфёрова.

«Общая совокупность по налогам, штрафам ГИБДД и коммунальным услугам не должна превышать 30 тысяч рублей. Либо речь может идти о задолженности, превышающей 10 тысяч рублей, когда прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, но должник при этом не внёс оплату», - объяснила она в эфире «Радио 1».

Препятствием для заграничной поездки также могут стать долги по алиментам, возмещению вреда здоровью или имущественного ущерба, если сумма долга больше 10 тысяч рублей, добавила Алфёрова.

Юрист советует проверять данные по задолженностям на сайтах госуслуг и mos.ru, там же найти информацию о возможных ограничениях.

По состоянию на начало августа, невыездными из-за долгов считались больше семи миллионов россиян.

