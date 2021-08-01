Более 7 млн россиян не могут выехать за границу из-за непогашенных долгов
В России число граждан, которые не могут выехать за рубеж из-за просроченной задолженности по различным выплатам, составляет 7,2 млн, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек», — цитирует эксперта Газета.ru.
Чтобы не оказаться в неудобной ситуации, Мехтиев рекомендовал россиянам за 10-14 дней проверить, есть ли у них зафиксированная задолженность, на сайте Федеральной службы Чтобы выяснить, есть ли они в базе судебных приставов, необходимо ввести свои данные.
Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, который запрещает банкам взыскивать со счёта должника минимальный размер дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
По словам Мехтиева, у должников есть возможность выехать за границу, погасив долг в полном объеме. Об этом следует уведомить орган, наложивший запрет и дождаться, когда обновят данные в базе исполнительных производств. Как правило, на это требуется около десяти дней.
Если заграничная поездка необходима в связи с лечением, эксперт рекомендует попытаться оформить отсрочку по погашению долгов или рассрочку, обратившись с заявлением в ФССП или суд.
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