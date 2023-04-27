Юрист объяснил, почему пенсия может быть слишком маленькой

Пенсионная выплата может оказаться небольшой из-за ошибки в расчетах, сообщает «Прайм» со ссылкой на члена Общественной палаты Вадима Виноградова.

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По его словам, в этом может быть виноват работодатель, не плативший взносы за работника. Если об этом стало известно, работнику или пенсионеру необходимо обратиться в Соцфонд и в прокуратуру. Выплаты будут пересчитаны после подтверждения стажа.

Иногда положенные прибавки к пенсии платят только после подачи заявления.

Как сообщалось ранее, с 1 мая у ряда граждан России увеличится пенсия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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