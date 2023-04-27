Юрист объяснил, почему пенсия может быть слишком маленькой

По его словам, в этом может быть виноват работодатель, не плативший взносы за работника. Если об этом стало известно, работнику или пенсионеру необходимо обратиться в Соцфонд и в прокуратуру. Выплаты будут пересчитаны после подтверждения стажа.

Иногда положенные прибавки к пенсии платят только после подачи заявления.

Как сообщалось ранее, с 1 мая у ряда граждан России увеличится пенсия, сообщает «Радиоточка НСН».

