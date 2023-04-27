Юрист объяснил, почему пенсия может быть слишком маленькой
Пенсионная выплата может оказаться небольшой из-за ошибки в расчетах, сообщает «Прайм» со ссылкой на члена Общественной палаты Вадима Виноградова.
По его словам, в этом может быть виноват работодатель, не плативший взносы за работника. Если об этом стало известно, работнику или пенсионеру необходимо обратиться в Соцфонд и в прокуратуру. Выплаты будут пересчитаны после подтверждения стажа.
Иногда положенные прибавки к пенсии платят только после подачи заявления.
Как сообщалось ранее, с 1 мая у ряда граждан России увеличится пенсия, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Экс-ведущий Fox Карлсон заявил, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем
- Медик сообщил, почему в основном погибают в зоне спецоперации
- Юрист объяснил, почему пенсия может быть слишком маленькой
- На Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия
- 84% россиян доверяют обществу «Знание»
- Вице-президент Турции заявил о «легкой простуде» у Эрдогана
- Байден пообещал не размещать в Южной Корее ядерное оружие
- В Турции опровергли сообщения об инфаркте у Эрдогана
- В Британии призвали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru