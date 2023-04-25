Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 мая
С 1 мая у ряда граждан России увеличится пенсия, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.
По ее словам, повышение выплаты затронет россиян старше 80 лет. По закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Скорее всего, не потребуется писать дополнительное заявление для увеличения пенсии.
В частности, это распространяется на граждан, уволившихся в январе текущего года или принесших свидетельства для учета стажа.
Профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова подтвердила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что зарплата - а, следовательно, и будущая пенсия - в северных регионах России даже в нынешних экономических условиях может подрасти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru