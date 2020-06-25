Юрист объяснил, как возвращать деньги за отменённые авиабилеты и туры

«Ваучер незаконен, это выдумка, такой конструкции быть не может, денежные средства отданы – и денежные средства должны возвращать», - сказал он в интервью «Радио 1».



Собеседник радиостанции отметил, что авиакомпании пытаются пролоббировать через кабинет министров постановление о праве перевозчиков не возвращать деньги за билеты. Однако постановление до сих пор не принято, следовательно, авиакомпании обязаны вернуть деньги в десятидневный срок.



«Если не вернули – тогда суд, и возвращение денег в троекратном размере. Потому что статья 401, на которую ссылаются авиакомпании, что пандемия – это обстоятельство непреодолимой силы, форс-мажор, здесь не применима», - сказал Шалоносов.



Требования о возврате денег актуальны и за сорванные эпидемией туры, однако здесь есть свои нюансы, так как по туристскому продукту уже вынесено постановление правительства. В то же время туроператор обязан предложить клиенту через турагента равнозначный продукт, если хочет сохранить средства.



«И если они (клиенты - НСН) не получили информацию, и в суде об этом заявляют, в таком случае велик шанс, что туроператора заставят вернуть деньги», - добавил юрист. Кроме того, деньги обязаны вернуть лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации: инвалидам, лицам старше 65 лет, а также безработным, зарегистрированным на бирже труда два месяца и более.



В случае отсутствия инвалидности, юрист посоветовал гражданам обращаться с жалобами на здоровье в больницу и пройти комплексное экспертное заключение.



«И этот документ заменяет вам удостоверение об инвалидность. То есть, по сути, это временная инвалидность», - заключил Шалоносов.

