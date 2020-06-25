Юрист объяснил, как возвращать деньги за отменённые авиабилеты и туры
Пандемия COVID-19 разрушила планы людей на путешествия. При этом авиакомпании не спешат с возвратом средств за отмененные рейсы: как правило, перевозчики выдают пассажирами ваучеры — по сути, это билеты с открытой датой.
Однако юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что пассажиры имеют полное право требовать полной компенсации за билеты.
«Ваучер незаконен, это выдумка, такой конструкции быть не может, денежные средства отданы – и денежные средства должны возвращать», - сказал он в интервью «Радио 1».
Собеседник радиостанции отметил, что авиакомпании пытаются пролоббировать через кабинет министров постановление о праве перевозчиков не возвращать деньги за билеты. Однако постановление до сих пор не принято, следовательно, авиакомпании обязаны вернуть деньги в десятидневный срок.
«Если не вернули – тогда суд, и возвращение денег в троекратном размере. Потому что статья 401, на которую ссылаются авиакомпании, что пандемия – это обстоятельство непреодолимой силы, форс-мажор, здесь не применима», - сказал Шалоносов.
Требования о возврате денег актуальны и за сорванные эпидемией туры, однако здесь есть свои нюансы, так как по туристскому продукту уже вынесено постановление правительства. В то же время туроператор обязан предложить клиенту через турагента равнозначный продукт, если хочет сохранить средства.
«И если они (клиенты - НСН) не получили информацию, и в суде об этом заявляют, в таком случае велик шанс, что туроператора заставят вернуть деньги», - добавил юрист. Кроме того, деньги обязаны вернуть лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации: инвалидам, лицам старше 65 лет, а также безработным, зарегистрированным на бирже труда два месяца и более.
В случае отсутствия инвалидности, юрист посоветовал гражданам обращаться с жалобами на здоровье в больницу и пройти комплексное экспертное заключение.
«И этот документ заменяет вам удостоверение об инвалидность. То есть, по сути, это временная инвалидность», - заключил Шалоносов.
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