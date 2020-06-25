Юрист объяснил, как возвращать деньги за отменённые авиабилеты и туры

Пандемия COVID-19 разрушила планы людей на путешествия. При этом авиакомпании не спешат с возвратом средств за отмененные рейсы: как правило, перевозчики выдают пассажирами ваучеры — по сути, это билеты с открытой датой.

Однако юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что пассажиры имеют полное право требовать полной компенсации за билеты.

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«Ваучер незаконен, это выдумка, такой конструкции быть не может, денежные средства отданы – и денежные средства должны возвращать», - сказал он в интервью «Радио 1».

Собеседник радиостанции отметил, что авиакомпании пытаются пролоббировать через кабинет министров постановление о праве перевозчиков не возвращать деньги за билеты. Однако постановление до сих пор не принято, следовательно, авиакомпании обязаны вернуть деньги в десятидневный срок.

«Если не вернули – тогда суд, и возвращение денег в троекратном размере. Потому что статья 401, на которую ссылаются авиакомпании, что пандемия – это обстоятельство непреодолимой силы, форс-мажор, здесь не применима», - сказал Шалоносов.

Требования о возврате денег актуальны и за сорванные эпидемией туры, однако здесь есть свои нюансы, так как по туристскому продукту уже вынесено постановление правительства. В то же время туроператор обязан предложить клиенту через турагента равнозначный продукт, если хочет сохранить средства.

«И если они (клиенты - НСН) не получили информацию, и в суде об этом заявляют, в таком случае велик шанс, что туроператора заставят вернуть деньги», - добавил юрист. Кроме того, деньги обязаны вернуть лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации: инвалидам, лицам старше 65 лет, а также безработным, зарегистрированным на бирже труда два месяца и более.

В случае отсутствия инвалидности, юрист посоветовал гражданам обращаться с жалобами на здоровье в больницу и пройти комплексное экспертное заключение.

«И этот документ заменяет вам удостоверение об инвалидность. То есть, по сути, это временная инвалидность», - заключил Шалоносов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БилетыАвиакомпанияТуризм
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