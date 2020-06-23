Глава Ростуризма: Можно планировать отпуска

В России стартует туристический сезон. Все наиболее популярные туристические направления страны к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН рассказала, на каких курортах начали принимать туристов уже на этой неделе.