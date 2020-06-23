Глава Ростуризма: Можно планировать отпуска

В России стартует туристический сезон. Все наиболее популярные туристические направления страны к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН рассказала, на каких курортах начали принимать туристов уже на этой неделе.

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«Да, это действительно так. Уже на этой неделе в Сочи начали принимать первых туристов. На этой неделе первые самолеты полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация, круизы. С 1 июля действительно в большинстве популярных туристических направлений нашей страны стартует сезон, можно планировать отпуска, поездки», – сказала она.

Также глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН отметила, что в этом году у гостей Москвы и Петербурга есть уникальная возможность посетить столицы без толп иностранных туристов.

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