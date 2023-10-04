Юрист объяснил, как избежать многотысячных штрафов за каршеринг

По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций следует фотографировать машину перед поездкой и стараться сделать качественные снимки, позволяющие рассмотреть мелкие детали.

Он отметил, что также следует избегать неправильной парковки и завершения аренды.

«Не оставляйте машину где попало, иначе клиенту грозит штраф от двух до 25 тысяч рублей. Особенно стоит избегать парковки на газонах, за что штраф составляет до 100 тысяч рублей», — указал эксперт.

Русяев добавил, что за передачу автомобиля для каршеринга третьим лицам клиента могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, а если водитель, взявший в аренду машину, будет признан виновным в ДТП, то ему придётся возместить все убытки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автозавод «Москвич» поставит для таксопарков и сервиса каршеринга российской столицы две тысячи электромобилей марки «Москвич 3e», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

