«Девочка и шприц»: Каршеринг и такси назвали любимым транспортом наркокурьеров
Мефедрон превратился в Москве в «культуру» для наркоманов, заменив собой другие вещества, сказал в эфире НСН Никита Лушников.
Этим летом зафиксировано большое количество случаев обнаружения наркотиков у пассажиров такси и в машинах каршеринга, заявил в интервью НСН глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.
Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка, севшая с родителями в автомобиль каршеринга, укололась о торчавший между сидениями шприц. По данным Telegram-канала Shot, в шприце было наркотическое вещество мефедрон.
«Наркокурьеры используют не только каршеринг, но и такси, есть такая практика. Сейчас в Москве есть такая тенденция, особенно вечером или в ночное время, что полиция останавливает такси и досматривает пассажиров. При этом было выявлено много случаев, когда у пассажиров с собой были найдены запрещенные вещества. Очень много, особенно этим летом», - сказал Лушников.
При этом он удивился, что в шприце был мефедрон, отметив, что этот наркотик «становится культурой».
«Это редкость, что она села, а там был шприц. При этом то, что там оказался мефедрон, - тоже редкость, в основном его употребляют не через шприц, а нюхают. Очень странно, что это произошло в машине каршеринга. С другой стороны, это говорит о том, что мефедрон стал уже "культурой", как минимум, в Москве, и заместил собой все остальные наркотические вещества», - заключил собеседник НСН.
В каршеринговой компании BelkaCar после инцидента с уколовшейся девочкой пообещали помочь ее семье, а также запустить до конца августа новую систему рейтинга водителей.
Ранее сообщалось, что в Москве арестованный за наркотики мужчина сбежал от конвоя, выпрыгнув из окна больницы во время процедуры МРТ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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