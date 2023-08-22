«Девочка и шприц»: Каршеринг и такси назвали любимым транспортом наркокурьеров

В каршеринговой компании BelkaCar после инцидента с уколовшейся девочкой пообещали помочь ее семье, а также запустить до конца августа новую систему рейтинга водителей.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованный за наркотики мужчина сбежал от конвоя, выпрыгнув из окна больницы во время процедуры МРТ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

