Более 60% россиян ничего не делают для защиты дачи зимой

Две трети россиян (68,2%) ничего не предпринимают для защиты дачи в зимний период, следует из совместного исследования компании «Ингосстрах» с Финансовым университетом при Правительстве РФ. При этом более половины опрошенных не переживают за сохранность дачного имущества (54,2%), а 27,1% респондентов все же думают о рисках. Среди главных угроз дачники выделяют пожар или поджог — 85,3%, кражу или ограбление — 11,6%, и наводнения и затопления (6,5%).

Те, кто все же заботится о безопасности, чаще всего предпринимают следующие меры: видеонаблюдение (14,6%), страхование дачи (12%), а также соблюдение правил пожарной безопасности (2,4%). Довольно редко используются усиленные двери и охранные системы.

По данным результатов исследования, лишь 11,4% россиян застраховали свою дачу. Большинство тех, кто застраховал свое имущество, имеют дачи в Томске (22%), Москве и Казани (по 21%), а также в Красноярске и Иркутске (по 20%).

Как рассказал директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов, в среднем расходы россиян на страховку дачи составляют 9,7 тысячи рублей в год, причем каждый третий выбирает полис стоимостью 4–5 тысяч рублей.

«Те, у кого происходил страховой случай, отметили, что чаще всего это было связано с пожаром. Именно поэтому вопрос защиты дачи выходит за рамки только сезонных работ», - уточнил он.

