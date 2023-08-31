Эксперт по недвижимости Бендриков назвал идеальное время для покупки дачи

По его словам, пик спроса на загородные участки и дома возникает с началом весны и вначале лета, а уже осенью цены на дачи начинают стремительно падать.

Специалист предостерег от покупки загородной недвижимости зимой, так как существует опасность столкнуться с подтоплениями или неприятностями, которые скрыты под слоем снега.

Ранее в Госдуме раскрыли способы оформления в собственность заброшенного садового участка соседей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

