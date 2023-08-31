Эксперт по недвижимости Бендриков назвал идеальное время для покупки дачи

Осень самое лучшее время для приобретения дачного участка, считает эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами

По его словам, пик спроса на загородные участки и дома возникает с началом весны и вначале лета, а уже осенью цены на дачи начинают стремительно падать.

Специалист предостерег от покупки загородной недвижимости зимой, так как существует опасность столкнуться с подтоплениями или неприятностями, которые скрыты под слоем снега.

Ранее в Госдуме раскрыли способы оформления в собственность заброшенного садового участка соседей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ЭкспертыПродажаНедвижимостьДача

Горячие новости

Все новости

партнеры