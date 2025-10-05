Юрист: Новые правила взыскания долгов почти не затронут обычных россиян
Новые правила взыскания долгов не будут касаться большинства россиян, которые добросовестно платят налоги. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на члена палаты адвокатов Москвы Артура Айрапетова.
Юрист заметил, что многие налоги всегда присылали и оплачивали по факту. Он объяснил, что различные налоги на имущество оплачиваются без судебных процедур.
По словам Айрапетова, новая система будет иметь значение больше для административного органа. Он подчеркнул, что она упростит взаимодействие с налогоплательщиками, а сами граждане больше не будут обременены судебными процедурами.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко сообщил, что с 1 ноября 2025 года в РФ вступает в силу закон, который даст налоговым органам возможность во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР
- Столтенберг: НАТО чуть не распалась на встрече с Трампом в 2018 году
- Юрист: Новые правила взыскания долгов почти не затронут обычных россиян
- В Кузбассе более 150 горняков спасли после обрушения породы в шахте
- СМИ: ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов
- СМИ: Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
- Вучич: НАТО готовится к войне, Сербия пытается избежать конфликта
- В Совфеде призвали увеличить оклад педагогов до двойного размера МРОТ
- Уроженца Узбекистана арестовали в Москве по делу о финансировании терроризма
- МО: За ночь ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru