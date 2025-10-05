Юрист: Новые правила взыскания долгов почти не затронут обычных россиян

Новые правила взыскания долгов не будут касаться большинства россиян, которые добросовестно платят налоги. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на члена палаты адвокатов Москвы Артура Айрапетова.

Юрист заметил, что многие налоги всегда присылали и оплачивали по факту. Он объяснил, что различные налоги на имущество оплачиваются без судебных процедур.