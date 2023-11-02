Юрист Нечаева: Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней

Нечаева подчеркнула, что по Трудовому кодексу новогодние каникулы 1-8 января являются в стране нерабочими праздничными днями. При этом два последних дня текущего года выпадут на субботу и воскресенье.

«Таким образом, продолжительность "новогоднего отдыха" составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», – указала экперт.

Как отметила Нечаева, выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными днями 1-8 января, автоматически не переносятся на следующий рабочий день после праздничного. По решению правительства выходной день с субботы, 6 января, перенесут на 10 мая, а с воскресенья, 7 января — на вторник, 31 декабря следующего года.

Ранее юрист Ольга Плешанова напомнила о трех выходных подряд — 4, 5 и 6 ноября — для россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напоминает телеканал «360». Всего в ноябре насчитывается 21 рабочий день из 30 календарных, пишет Ura.ru.

