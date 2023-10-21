Депутат Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим россиянам

«Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку», — цитирует документ РИА Новости.

Также Хамзаев призвал обязать работодателей компенсировать затраты сотрудников на занятия спортом или по меньшей мере установить минимальный размер компенсации. По мнению депутата, это «правильный и своевременный» шаг.

В 2021 году Хамзаев предлагал предоставлять некурящим работникам дополнительные десять дней отпуска в год, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

