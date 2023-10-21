Депутат Хамзаев предложил давать дополнительный выходной некурящим россиянам
Дополнительный выходной следует давать некурящим работникам, кроме того, необходимо обязать компании компенсировать затраты персонала на спорт. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, парламентарий направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
«Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам – для мотивации людей бросить эту вредную привычку», — цитирует документ РИА Новости.
Также Хамзаев призвал обязать работодателей компенсировать затраты сотрудников на занятия спортом или по меньшей мере установить минимальный размер компенсации. По мнению депутата, это «правильный и своевременный» шаг.
В 2021 году Хамзаев предлагал предоставлять некурящим работникам дополнительные десять дней отпуска в год, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru