Россияне стали чаще оформлять брачные договоры
Россияне стали чаще оформлять брачные договоры и делить имущество, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Так, по данным издания, в 2023 году было заключено 119 400 брачных договоров, а с начала 2024 года их число составило уже 23 000. В таких документах обычно прописывают, кому и при каких условиях будет принадлежать имущество, как будет распределяться семейный бюджет, а также какая ответственность будет нести каждый из супругов по долгам.
Отмечается, что наиболее рост числа брачных договоров зафиксировали в Крыму (+88,6%), а также в Смоленской (+46%) и Калининградской (+36,3%) областях.
Ранее Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам, говорится на сайте проекта World Population Review. Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признались 71% респондентов, в России – 53%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru