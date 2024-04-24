Россияне стали чаще оформлять брачные договоры

Так, по данным издания, в 2023 году было заключено 119 400 брачных договоров, а с начала 2024 года их число составило уже 23 000. В таких документах обычно прописывают, кому и при каких условиях будет принадлежать имущество, как будет распределяться семейный бюджет, а также какая ответственность будет нести каждый из супругов по долгам.

Отмечается, что наиболее рост числа брачных договоров зафиксировали в Крыму (+88,6%), а также в Смоленской (+46%) и Калининградской (+36,3%) областях.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам, говорится на сайте проекта World Population Review. Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признались 71% респондентов, в России – 53%, передает «Радиоточка НСН».

