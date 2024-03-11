Юрист назвала способы предотвращения утечки персональных данных
Предотвратить утечку персональных данных поможет двухфакторная идентификация. Об этом «Известиям» рассказал юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович.
Закон и беспечность: Государство «драконит» за утечки персональных данных, пользователи их не защищают
Эксперт призвала пользователей проверять ресурсы, пароли к которым могут быть скомпрометированы, и своевременно менять их, а также соблюдать другие простые правила.
«Не использовать одни и те же пароли во всех сервисах, не использовать слишком легкие пароли. И, конечно, не заходить на подозрительные сайты, настроить двухфакторную идентификацию везде, где возможно», — сообщила она.
По словам Орехович, законодательство сегодня слабо защищает пользователя от последствий подобных утечек, поскольку оператор в этом случае не обязан выплачивать компенсации.
Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности за утечки. При принятии подобных поправок операторов обяжут выплачивать крупные штрафы, напоминает «Радиоточка НСН».
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