Юрист назвала способы предотвращения утечки персональных данных

Эксперт призвала пользователей проверять ресурсы, пароли к которым могут быть скомпрометированы, и своевременно менять их, а также соблюдать другие простые правила.

«Не использовать одни и те же пароли во всех сервисах, не использовать слишком легкие пароли. И, конечно, не заходить на подозрительные сайты, настроить двухфакторную идентификацию везде, где возможно», — сообщила она.

По словам Орехович, законодательство сегодня слабо защищает пользователя от последствий подобных утечек, поскольку оператор в этом случае не обязан выплачивать компенсации.

Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности за утечки. При принятии подобных поправок операторов обяжут выплачивать крупные штрафы, напоминает «Радиоточка НСН».

