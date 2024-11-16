Юрист назвал условия для уголовных дел за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, если же разработчики или владельцы игры напрямую или косвенно заявят о том, что средства от продажи игры направят на помощь ВСУ, то у правоохранителей будут основанием для применения одной или нескольких таких статей КоАП РФ или УК РФ, как экстремизм, финансирование терроризма, госизмена,

Ранее блогер «ВЕЛИЧАЙШИЙ», эксперт по вселенной S.T.A.L.K.E.R. заявил НСН, что россияне отказались от покупки игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за поддержки разработчиками ВСУ, но будут скачивать ее неофициально и с «цензурой».

