Юрист назвал условия для уголовных дел за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2

Приобретение видеоигры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» от украинской студии GSC Game World, а также публичная демонстрация, распространение и другие действия с ней не являются основанием для уголовного дела, заявил РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

«Геймер или спонсор ВСУ?»: Названы последствия запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, если же разработчики или владельцы игры напрямую или косвенно заявят о том, что средства от продажи игры направят на помощь ВСУ, то у правоохранителей будут основанием для применения одной или нескольких таких статей КоАП РФ или УК РФ, как экстремизм, финансирование терроризма, госизмена,

Ранее блогер «ВЕЛИЧАЙШИЙ», эксперт по вселенной S.T.A.L.K.E.R. заявил НСН, что россияне отказались от покупки игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за поддержки разработчиками ВСУ, но будут скачивать ее неофициально и с «цензурой».

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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