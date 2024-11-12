«Покупать не будем!»: В отрасли призвали к «мягкому» запрету игры S.T.A.L.K.E.R. 2

«Релиз второго «Сталкера» - громкое и ожидаемое событие. Все эту игру ждали, у нас это культурный феномен, люди буквально живут этой игрой. Они не только играют, они устраивают сходки, мероприятия, фестивали, снимают кино, пишут книги, пишут картины. Сейчас игру все равно ждут, однако настроения сильно изменились. Сейчас игру ждут, чтобы ее критиковать. Это обусловлено действиями разработчиков, которые стали враждебно относиться к России. Сейчас просто ждут игру, чтобы докапываться до каждой детали, что местами будет не так объективно», - отметил он.

При этом, по его словам, нужен «мягкий» запрет, чтобы игру нельзя было купить, но при желании можно было неофициально скачать.

«Нужна политика мягкой силы, чтобы купить было нельзя. А если хочешь играть неофициально – играй. Так как это уже не наносит ущерб стране, не помогает другой стране. Если я игру не покупал, мои деньги никому не переводятся. Многие и так это знают. Никто покупать эту игру в нашей стране не будет. Желающие поиграть все равно смогут это сделать, несмотря на то, что разработчики убрали игру из продажи в нашей стране. Если игра выходит 20 ноября, то уже через час она будет слита в интернете, многие будут «пиратить» эту игру. Многие даже отменили официальный предзаказ в знак несогласия с политикой компании. Я тоже так сделал», - объяснил он.

Собеседник НСН уверен, что «спорного» контента в финальной версии игры не будет, но все русское уберут специально.

«Если в игре будет что-то запрещенное, выйдет какой-то mode уже в первую неделю, который это все отфильтрует. Это все появится именно в России, на фанатских сайтах. Цензура будет обязательно, это не проблема при желании. Не знаю, будет ли в финальной игре что-то запрещенное. Я думаю, спорного контента там не будет, это все были приколы во время разработки. Игра в Китае еще выходит, а там очень жесткие регуляторы. Разработчики просто не позволят себе какие-то антироссийские высказывания. Они могут вырезать все русское, чтобы побольше показать менталитет своей страны. Жести мы не ждем, тема СВО затронута не будет», - заключил собеседник НСН.

У государства есть технические возможности вычислить покупателей и нелегально скачавших игру S.T.A.L.K.E.R. 2, они рискуют стать спонсорами украинской армии, заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов «Радиоточке НСН».

