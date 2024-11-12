«Геймер или спонсор ВСУ?»: Названы последствия запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Святослав Пегов признался НСН, что не намерен покупать или скачивать с пиратских сайтов игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую хотят запретить в России.
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можно запретить в России, если внутри нее обнаружат признаки экстремизма, однако может получиться так, что все геймеры, купившие ранее продукцию поддерживающего ВСУ разработчика, автоматически станут спонсорами украинской армии. Об этом НСН заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
Депутат Госдумы Антон Горелкин в интервью РИА Новости ранее заявил, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработчики которой, украинская студия GSC Game World, поддерживают ВСУ, может быть запрещена в России. Если соответствующее решение будет принято, отметил депутат, за распространение игры россиян может ждать уголовная ответственность. Пегов заявил, что игру могут запретить, если в ней обнаружат признаки экстремизма.
«Новая часть “Сталкера” — весьма ожидаемое событие, однако в нынешних реалиях возникает много непростых вопросов. Если мы будем оценивать “Сталкер” с точки зрения утвержденных законом процедур для рейтингования медиаконтента, запретить ее распространение возможно, если внутри самой игры обнаружатся признаки экстремизма. Таким образом, распространение этой игры будет являться распространением экстремистских материалов и соответственно наказываться», — сказал Пегов.
Вместе с тем собеседник НСН задался вопросом, будет ли считаться финансированием экстремизма покупка других игр украинского разработчика.
«Разработчики открыто отчисляют часть своей прибыли ВСУ. И в этом случае человек, купивший игру, по сути становится спонсором вражеской армии, поскольку, приобретая продукт, он четко осознает, куда уйдет часть денег. А это очень тяжкая статья. И здесь встает вопрос: является ли покупка предыдущих игр компании GSC Game World спонсированием экстремизма? Будет ли считаться таковым приобретение 10 лет назад S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat или “Казаков”? Или как быть с тем, если человек скачал игру с пиратских ресурсов? Будут ли считаться распространителями экстремистских материалов сами пираты? Возникает слишком много вопросов, это палка о двух концах. Если ты аннулируешь чью-то лицензию по политическим причинам, этим ты даешь понять, что ты партнер ненадежный и когда тебе не понравится кто-то другой, он тоже может лишиться лицензии. Одно дело — закрывать возможность оплаты из-за риска вторичных санкций, а вот аннулировать лицензии “просто от себя” — дело совсем другое», — добавил эксперт.
В заключение Пегов отметил, что не намерен ни приобретать новую игру, ни скачивать ее с торрентов.
«Игру ни покупать, ни пиратить не имею желания. Не могу отделять творчество от художника. К “клюквенным” сюжетам отношусь спокойно и с юмором. Но когда автор заявляет о ненависти к твоему народу, это вещь совсем иного уровня. Лучшее лекарство от любого влияния — формирование критического мышления и твердой гражданской позиции», — подытожил он.
Ранее игры GTA и Counter-Strike оказались под запретом на территории Таджикистана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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