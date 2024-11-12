«Геймер или спонсор ВСУ?»: Названы последствия запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2

«Новая часть “Сталкера” — весьма ожидаемое событие, однако в нынешних реалиях возникает много непростых вопросов. Если мы будем оценивать “Сталкер” с точки зрения утвержденных законом процедур для рейтингования медиаконтента, запретить ее распространение возможно, если внутри самой игры обнаружатся признаки экстремизма. Таким образом, распространение этой игры будет являться распространением экстремистских материалов и соответственно наказываться», — сказал Пегов.

Вместе с тем собеседник НСН задался вопросом, будет ли считаться финансированием экстремизма покупка других игр украинского разработчика.

«Разработчики открыто отчисляют часть своей прибыли ВСУ. И в этом случае человек, купивший игру, по сути становится спонсором вражеской армии, поскольку, приобретая продукт, он четко осознает, куда уйдет часть денег. А это очень тяжкая статья. И здесь встает вопрос: является ли покупка предыдущих игр компании GSC Game World спонсированием экстремизма? Будет ли считаться таковым приобретение 10 лет назад S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat или “Казаков”? Или как быть с тем, если человек скачал игру с пиратских ресурсов? Будут ли считаться распространителями экстремистских материалов сами пираты? Возникает слишком много вопросов, это палка о двух концах. Если ты аннулируешь чью-то лицензию по политическим причинам, этим ты даешь понять, что ты партнер ненадежный и когда тебе не понравится кто-то другой, он тоже может лишиться лицензии. Одно дело — закрывать возможность оплаты из-за риска вторичных санкций, а вот аннулировать лицензии “просто от себя” — дело совсем другое», — добавил эксперт.

В заключение Пегов отметил, что не намерен ни приобретать новую игру, ни скачивать ее с торрентов.

«Игру ни покупать, ни пиратить не имею желания. Не могу отделять творчество от художника. К “клюквенным” сюжетам отношусь спокойно и с юмором. Но когда автор заявляет о ненависти к твоему народу, это вещь совсем иного уровня. Лучшее лекарство от любого влияния — формирование критического мышления и твердой гражданской позиции», — подытожил он.

Ранее игры GTA и Counter-Strike оказались под запретом на территории Таджикистана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

