Юрист назвал категории работников, которых сложно сократить

По его словам, это беременные и женщины с детьми в возрасте до трёх лет, матери-одиночки с несовершеннолетними детьми-инвалидами или детьми до 14 лет, а также граждане, воспитывающие таких детей без матери.

Также под сокращение не попадают единственные кормильцы несовершеннолетнего ребёнка-инвалида или детей до трёх лет в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель не работает.

Кроме того, сокращение не грозит работникам, которых нельзя увольнять по итогам оценки преимущественного права, сотрудников, которые находятся на больничном или в отпуске, либо в случае приостановки действия трудового договора. Для увольнения работника до 18 лет потребуется согласие государственной трудинспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.

«При сокращении... больше шансов остаться на своём рабочем месте будет у работников с более высокой производительностью труда и квалификацией, которые будет определять рекламодатель», — заключил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

