Юрист назвал категории работников, которых сложно сократить
Риск попасть под сокращение есть всегда, однако есть восемь категорий работников, которых сложно сократить. Об этом сайту АиФ рассказал юрист Сергей Гаврюшкин.
По его словам, это беременные и женщины с детьми в возрасте до трёх лет, матери-одиночки с несовершеннолетними детьми-инвалидами или детьми до 14 лет, а также граждане, воспитывающие таких детей без матери.
Также под сокращение не попадают единственные кормильцы несовершеннолетнего ребёнка-инвалида или детей до трёх лет в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель не работает.
Кроме того, сокращение не грозит работникам, которых нельзя увольнять по итогам оценки преимущественного права, сотрудников, которые находятся на больничном или в отпуске, либо в случае приостановки действия трудового договора. Для увольнения работника до 18 лет потребуется согласие государственной трудинспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.
«При сокращении... больше шансов остаться на своём рабочем месте будет у работников с более высокой производительностью труда и квалификацией, которые будет определять рекламодатель», — заключил эксперт.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru