СМИ: Sony отменила множество игр на PlayStation из-за сокращения штата
Японская компания Sony отменила выход многих проектов из-за масштабных сокращений в компании, сообщило издание Gizmondo.
Компания планирует уволить 8% сотрудников. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал такое решение вынужденным.
Сокращения коснутся игрового подразделения Sony, включая принадлежащие компании студии. В их числе Insomniac Games, Guerrilla и Naughty Dog.
По словам журналистов, из-за массовых увольнений Sony отменит выход множества тайтлов. О каких именно проектах идет речь издание не уточнило.
Ранее аналитики спрогнозировали выход PlayStation 6 не ранее 2027 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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