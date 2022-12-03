Юрист напомнила о порядке оплаты работы в выходные и праздники
Оплата за работу в праздничные дни производится не менее чем в двойном размере, при этом по желанию работник может выбрать другой день отдыха и получить обычную оплату. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнила, что такой порядок регламентируется Трудовым Кодексом РФ. Согласно статье 153, повышенная оплата труда положена всем сотрудникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни. Сдельщикам работу в праздничный день должны оплатить не менее чем по двойным сдельным расценкам; работающим по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной дневной или часовой ставки. Работникам, получающим должностной оклад, должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада (если работа в выходной или праздник была в пределах месячной нормы рабочего времени). Если сотрудник отработал сверх месячной нормы, работодателю необходимо оплатить не менее двойной дневной или часовой ставки за день (час) работы сверх оклада.
Юрист подчеркнула, что сумма устанавливается коллективным договором либо другими правовыми актами.
Как отметила Астаева, если, например, на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, фактически отработанные в этот день часы (от 0 до 24 часов) оплачиваются в повышенном размере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- СМИ: Польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область для выявления «пособников России»
- Санду назвала вступление в ЕС единственным для Молдавии способом выжить
- В США представили новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider
- Юрист напомнила о порядке оплаты работы в выходные и праздники
- Боррель заявил о подготовке более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС
- Премьер Финляндии признала военную зависимость Европы от США
- Госдеп: Сноуден давно сигнализировал свою верность России
- Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии
- Главный тренер «Ак Барса» ушел в отставку по собственному желанию
- G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru