Юрист напомнила о порядке оплаты работы в выходные и праздники

Эксперт напомнила, что такой порядок регламентируется Трудовым Кодексом РФ. Согласно статье 153, повышенная оплата труда положена всем сотрудникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни. Сдельщикам работу в праздничный день должны оплатить не менее чем по двойным сдельным расценкам; работающим по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной дневной или часовой ставки. Работникам, получающим должностной оклад, должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада (если работа в выходной или праздник была в пределах месячной нормы рабочего времени). Если сотрудник отработал сверх месячной нормы, работодателю необходимо оплатить не менее двойной дневной или часовой ставки за день (час) работы сверх оклада.

Юрист подчеркнула, что сумма устанавливается коллективным договором либо другими правовыми актами.

Как отметила Астаева, если, например, на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, фактически отработанные в этот день часы (от 0 до 24 часов) оплачиваются в повышенном размере.

