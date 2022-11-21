Песков ответил на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём не является прерогативой Кремля, сообщает РИА Новости.
По его словам, станет ли последний день года выходным на федеральном уровне, зависит от решения парламента.
«Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», - заключил представитель Кремля.
Ранее сенатор Совета Федерации Александр Башкин заявил, что закон об объявлении 31 декабря праздничным выходным днём могут принять в этом году, сообщает RT.
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