Юрист напомнил водителям о наказании за подделку медсправок
Подделка медицинской справки для водителей в России карается по статье 327 УК РФ - «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на юриста Глеба Подъяблонского.
По его словам, за нарушение этой статьи водителям грозит уголовное наказание со сроком лишения свободы до двух лет, а также признание их водительских удостоверений недействительными. Правозащитник добавил, что в этом случае возможно и назначение принудительных работ до двух лет или арест на срок от шести месяцев.
При этом он подчеркнул, что степень наказания зависит от последствий, которые повлекла за собой подделка документов, поэтому обычно эта статья выступает в качестве дополнения к более серьезному нарушению.
Подъяблонский добавил, что в России часто встречаются случаи подделки медсправок водителями. Он также напомнил, что теперь для их получения автолюбителям будет необходимо сдавать анализы, в то время как раньше этот процесс происходил в общем порядке.
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