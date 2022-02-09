«Плацебо, а не лекарство»: Сдерживание цен на перевозки сочли бессмысленным

Бизнесмены не могут искусственно занижать стоимость перевозок, предложение Минтранса не поможет сдержать рост цен, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Власти предлагают сдерживать рост цен на социально значимые продукты путем запрета перевозчикам повышать цены. Такая идея озвучена на совещании в Минтрансе, передает «Коммерсантъ».

«Перевозка продуктов – остроконкурентный рынок, там нет никаких монополий даже близко. Можно их просить, уговаривать, но им нужно покупать каждый день топливо. Посмотрите на заправках, как меняется цена на моторное топливо? Себестоимость перевозок детерминируется внешними факторами, из них самое главное – цена топлива. Главные затраты – это бензин, амортизация, надо менять автомобили хотя бы раз в несколько лет, а цена на них растет ураганными темпами. Третья компонента – это зарплата водителей. А это тоже очень конкурентная штука, есть социально-профессиональная норма, ниже которой водила просто не станет работать в Москве, в Саратове, в Обнинске, в любом городе. В этих координатах живет любой бизнесмен, он может, чтобы не ссориться с руководством, затормозить тарифы. А дальше-то что делать? Бензин становится дороже, бывает, что каждую неделю. Сдерживание цен за счет переговоров с бизнесом – это успокоительные меры. Это плацебо, а не лекарство», - объяснил он.

Для естественного сдерживания цен нужна конкуренция и низкая инфляция, причем с первым на рынке перевозок проблем нет, напомнил Блинкин.

«Сдерживание цен относится к макроэкономике, нужно регулирование макроэкономическое, низкая инфляция в целом по стране. А на уровне бизнеса, на уровне микроэкономики – это конкуренция, а в перевозках такой проблемы нет. Доля логистики в конечной стоимости товара очень маленькая», - заключил эксперт.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что рост цен на массовые продукты питания в России является слишком большим для кошелька потребителя, но в течение года продукты неизбежно будут дорожать еще на 20-25% из-за выпадения России из товаропроводящих цепочек.

