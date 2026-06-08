Юрист напомнил россиянам о праве на сокращенный рабочий день в жару
В Трудовом кодексе закреплены нормы, позволяющие работникам сокращать рабочий день в сильную жару. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал юрист Илья Русяев, напомнивший о правах граждан в летний период.
Специалист пояснил, что для офисных сотрудников без кондиционера день сокращается на час при 28,5 градусах, на два часа при 29 градусах и на четыре часа при 30,5 градусах.
Эти пропущенные часы оформляются как простой с сохранением не менее двух третей оклада. Для работающих на улице при 32,5 градусах предусмотрены регулярные перерывы в прохладном помещении, а при температуре выше 30 градусов и средней нагрузке требуется пить до полулитра охлажденной воды в час.
Кроме того, эксперт напомнил о правах пассажиров. В общественном транспорте с кондиционером при уличной температуре от 20 до 40 градусов в салоне должно быть от 22 до 26 градусов. Духота в салоне дает законное основание требовать перерасчет стоимости поездки и возмещение, отметил юрист.
Ранее врач предупредила о смертельной опасности газировки в жару, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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