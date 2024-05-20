«Шокирует всех»: Половина семейных пар в России сталкивается с домашним насилием

Уход от патриархального общества приводит к росту домашнего насилия, в России 25% семейных пар систематически бьют друг друга, а еще 25% делают это периодически, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с НСН.

В Госдуме идет разработка федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Об этом со ссылкой на депутата Владислава Даванкова сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Депутат охарактеризовал проблему домашнего насилия как «настоящую катастрофу» и заявил, что «в новости попадают только избиения знаменитостей или откровенная жесть», а «сотни тысяч случаев остаются без внимания».