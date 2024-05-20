«Шокирует всех»: Половина семейных пар в России сталкивается с домашним насилием
Сергей Ениколопов заявил НСН, что уход от патриархального общества приводит к росту домашнего насилия, но с подобным сталкиваются и мужчины.
Уход от патриархального общества приводит к росту домашнего насилия, в России 25% семейных пар систематически бьют друг друга, а еще 25% делают это периодически, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с НСН.
В Госдуме идет разработка федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Об этом со ссылкой на депутата Владислава Даванкова сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Депутат охарактеризовал проблему домашнего насилия как «настоящую катастрофу» и заявил, что «в новости попадают только избиения знаменитостей или откровенная жесть», а «сотни тысяч случаев остаются без внимания».
«Не знаю, становится ли случаев домашнего насилия больше. Просто это всегда резонансно. Вроде бы за какое-то время до этого эти люди друг друга любили. Поэтому это всех нас шокирует. Большая часть насилия и убийств – это как раз семейные и бытовые истории. Семейные ссоры перерастают часто в насилие. К этому еще присоединяется один важный мотив. Разница между полами уменьшается в социальном значении. В восточных странах, где мужчина всегда оценивается выше женщины, там изнасилований и убийств женщин меньше. А в европейских странах и в Америке еще растет и число женщин, которые бьют и убивают мужчин. У нас еще переходный момент, мы все-таки больше патриархальное общество, чем европейское. Но все равно у нас масса женщин, которые делают карьеру и так далее. Но само социальное восприятие иерархии полов способствует росту семейного насилия», - объяснил он.
Также психолог поделился неутешительной статистикой и признался, что распознать насильника в будущем супруге не так просто.
«Определить насильника изначально трудно, но после первого случая надо бежать. Если человек вас бьет, ударил один раз, то лучше перейти на другую сторону улицу. Все извинения ни к чему не приводят. У нас где-то 25% семейных пар систематически бьют друг друга, в этой статистике женщины тоже учтены. Еще 25% периодически бьют друг друга, и только половина пар, которые друг друга не избивают», - резюмировал собеседник НСН.
Отдельный закон о домашнем насилии не нужен, если он повторит все уже имеющиеся нормы Уголовного права, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».
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