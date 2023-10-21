Юрист Кудерко напомнила об уловке мошенников с банковской картой в магазине
Адвокат Елена Кудерко напомнила россиянам об уловке мошенников, которые могут в магазине попросить оплатить покупку пластиковой картой взамен на наличные. Об этом эксперт рассказала в беседе с агентством «Прайм».
По словам специалиста, злоумышленники объясняют свои действия тем, что им срочно нужны деньги, а банкомата поблизости нет. Покупки человека действительно оплачивают картой, он отдает наличные, а жертвой мошенников становится «собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет».
Юрист пояснила, что подобные операции проводят с украденными картами. Злоумышленники легко обналичивают чужие деньги, а согласившийся «помочь» покупатель магазина узнает об этом позже и может вызвать интерес правоохранительных органов как свидетель преступления.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что мошенники под видом сотрудников ФСБ пытаются отнять квартиры жертв, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил эксперт, злоумышленники заявляют о якобы оформленных на гражданина «кредитах в десятке банков», в качестве обеспечения по которым указана квартира человека. Мошенники предлагают «защитить» жилье, временно оформив его на «сотрудника ФСБ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru