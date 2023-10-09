Kaspersky: Мошенники выманивают деньги у россиян, предлагая им ветпрепараты

Злоумышленники придумали новый способ выманивания денег у россиян. Теперь мошенники под видом продавцов импортных лекарств для домашних животных выманивают деньги и платежную информацию, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что гражданам предлагается купить необходимые лекарства для питомцев через Telegram, потом оказывается, что товар закончился, а вернуть деньги можно только перейдя по ссылке, которая и «сворует» данные.