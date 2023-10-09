Kaspersky: Мошенники выманивают деньги у россиян, предлагая им ветпрепараты

Злоумышленники придумали новый способ выманивания денег у россиян. Теперь мошенники под видом продавцов импортных лекарств для домашних животных выманивают деньги и платежную информацию, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что гражданам предлагается купить необходимые лекарства для питомцев через Telegram, потом оказывается, что товар закончился, а вернуть деньги можно только перейдя по ссылке, которая и «сворует» данные.

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Мошеннические приложения для россиян появились и в App Store, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».Уточняется, что программы «выдают себя» как платформы для учета криптовалют, а потом получают личные данные владельцев. На данный момент все подобные приложения удалены из магазина.

До этого стало известно, что мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги». Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеМошенники

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