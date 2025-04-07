В России стартовала акция по обмену монет на банкноты
Акция «Монетная неделя» по обмену мелочи на бумажные деньги состоится с 7 по 19 апреля. Обменять мелочь граждане смогут банки и сетевые магазины, сообщил Банк России. В отделениях банков можно будет зачислить сумму на свой счет.
В последний раз подобная акция проходила по всей стране с 7 по 20 октября 2024 года.
На этот раз число участников выросло в пять раз: монеты можно будет обменять в более чем 34 тысячах торговых точек и порядка 4-х тысяч отделений банков.
В прошлом году акция по обмену денег проводилась дважды. В результате в оборот граждане вернули 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей.
Центробанк ранее сегодня сообщил, что рассмотрит возможность размещения флага России на новых банкнотах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru