В России стартовала акция по обмену монет на банкноты

Акция «Монетная неделя» по обмену мелочи на бумажные деньги состоится с 7 по 19 апреля. Обменять мелочь граждане смогут банки и сетевые магазины, сообщил Банк России. В отделениях банков можно будет зачислить сумму на свой счет.

В последний раз подобная акция проходила по всей стране с 7 по 20 октября 2024 года.

На этот раз число участников выросло в пять раз: монеты можно будет обменять в более чем 34 тысячах торговых точек и порядка 4-х тысяч отделений банков.

В прошлом году акция по обмену денег проводилась дважды. В результате в оборот граждане вернули 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей.

Центробанк ранее сегодня сообщил, что рассмотрит возможность размещения флага России на новых банкнотах.



