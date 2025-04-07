Песков заявил о перегруженной мировой экономике после решения Трампа о пошлинах
В Кремле очень внимательно следят за ситуацией в мировой экономике, сложившейся после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время эта ситуация характеризуется «как чрезвычайно напряжённая и эмоционально перегруженная».
«Связано это с решением США о введении пошлин в отношении большинства стран мира», - заключил он.,
Ранее глава инвестфонда Pershing Square Билл Экман предложил американскому лидеру Дональду Трампу заморозить введение пошлин на 90 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru