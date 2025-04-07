ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении более 85 военных

Военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли на белгородском направлении поражение формированиям Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны. Об этмо сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, боестолкновения произошли в районах насёленных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области.

«Потери противника составили свыше 85 военнослужащих», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ потеряли боевую бронированную машину и два автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия поразила цеха производства и склады боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФБелгородская область

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