ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении более 85 военных
Военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли на белгородском направлении поражение формированиям Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны. Об этмо сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, боестолкновения произошли в районах насёленных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области.
«Потери противника составили свыше 85 военнослужащих», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ВСУ потеряли боевую бронированную машину и два автомобиля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия поразила цеха производства и склады боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жуков переделал хит «18 мне уже» в честь рекорда Овечкина
- В Магаданской области нашли погибших под лавиной туристов
- МИД РФ призвал ВОЗ оставаться вне политики
- В России стартовала акция по обмену монет на банкноты
- ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении более 85 военных
- Песков заявил о перегруженной мировой экономике после решения Трампа о пошлинах
- ВС РФ заняли село Катериновка в ДНР
- Песков: Путин поддерживает прекращение огня на Украине, но нужно решить ряд вопросов
- Дональд Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине
- В ЛНР хакеры атаковали одного из крупнейших провайдеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru