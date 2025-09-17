Депутат Колесник назвал базы с ядерным оружием в Польше «законной целью»

Размещение ядерного оружия на территории Польши будет рассматриваться Россией как прямая угроза и сделает соответствующие объекты законной целью для российских вооруженных сил. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью NEWS.ru.

По словам парламентария, подобные шаги Варшавы могут привести к резкой эскалации и даже спровоцировать третью мировую войну. Он не исключил, что в случае размещения ядерного потенциала в Польше Москва рассмотрит возможность нанесения превентивного удара по таким объектам. Колесник отметил, что в ответ российские ракеты могут быть перенаправлены на польские военные объекты, независимо от того, будут ли там базироваться шахтные или крылатые ракеты.