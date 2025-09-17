Депутат Колесник назвал базы с ядерным оружием в Польше «законной целью»
Размещение ядерного оружия на территории Польши будет рассматриваться Россией как прямая угроза и сделает соответствующие объекты законной целью для российских вооруженных сил. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью NEWS.ru.
По словам парламентария, подобные шаги Варшавы могут привести к резкой эскалации и даже спровоцировать третью мировую войну. Он не исключил, что в случае размещения ядерного потенциала в Польше Москва рассмотрит возможность нанесения превентивного удара по таким объектам. Колесник отметил, что в ответ российские ракеты могут быть перенаправлены на польские военные объекты, независимо от того, будут ли там базироваться шахтные или крылатые ракеты.
Депутат также подчеркнул, что ранее Россия терпимо относилась к расширению обычных вооружений на польской территории. Однако, по его словам, появление ядерного оружия станет «крайней точкой» в отношениях двух стран.
Он напомнил, что Польша когда-то считалась дружественным государством, но за последние десятилетия, по его оценке, «превратила себя в мишень», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Колесник назвал базы с ядерным оружием в Польше «законной целью»
- СМИ: Козак подал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента
- Дизайнер Гуляев пообещал отдать костюм сбежавшему с «Интервидения» Ховарду
- Зеленский раскрыл ежегодные расходы Украины на боевые действия
- Лещенко поддержал идею включения своих песен в школьную программу
- Юрист Хаминский рассказал о наказании для обманувшего Газманова мошенника
- Андрееву и Шнайдер наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
- США запретили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
- Юрий Антонов отказался «травить» Аллу Пугачеву
- Нового главу Верховного суда РФ призвали активно защищать права и свободы граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru