СМИ: Козак подал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией. По их данным, в среду запланирована встреча чиновника с коллективом.

Собеседники издания уточнили, что Козак рассматривает различные предложения о переходе в бизнес.