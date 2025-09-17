СМИ: Козак подал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией. По их данным, в среду запланирована встреча чиновника с коллективом.
Собеседники издания уточнили, что Козак рассматривает различные предложения о переходе в бизнес.
Козак считается одним из давних соратников Владимира Путина. С 2000 года он занимал руководящие должности в администрации президента, а позже перешел в правительство, где работал полпредом в Южном федеральном округе, министром регионального развития и вице-премьером.
В 2020 году он вернулся в администрацию в качестве заместителя руководителя Антона Вайно, передает «Радиоточка НСН».
