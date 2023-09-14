Юрист Дубинин: мошенники могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта

По его словам, мошенники могут воспользоваться даже сканом документа и удаленно взять кредит в банке. Юрист подчеркнул, что по ксерокопии паспорта сейчас практически невозможно оформить кредит благодаря действиям банков.

Дубинин рассказал, что если человек узнал, что на него оформили кредит мошенники, то необходимо обратиться в правоохранительные органы. Полиция должна провести расследование.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников, передает «Радиоточка НСН».

