Юрист Дубинин: мошенники могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта

Мошенники могут взять кредит, используя оригинал чужого паспорта, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Олег Дубинин.

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По его словам, мошенники могут воспользоваться даже сканом документа и удаленно взять кредит в банке. Юрист подчеркнул, что по ксерокопии паспорта сейчас практически невозможно оформить кредит благодаря действиям банков.

Дубинин рассказал, что если человек узнал, что на него оформили кредит мошенники, то необходимо обратиться в правоохранительные органы. Полиция должна провести расследование.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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