Россиян предупредили о мошенниках в Telegram, маскирующихся под «Госуслуги»
Мошенники создали закрытый канал, который внешне похож на «Госуслуги», передает РИА Новости.
Отмечается, что гражданам предлагаются различные «пособия» в размере до 100 тысяч рублей. Пользователя просят перейти по ссылке, которая и помогает аферистам взломать аккаунт и получить доступ к данным гражданина на телефоне.
Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег. По её словам, инцидент произошёл ещё в начале июня. Женщине позвонил сотрудник некой «группы» по пресечению незаконной продажи недвижимости. Злоумышленник заявил, что аферисты якобы пытаются продать её квартиру. Он убедил жертву самостоятельно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на специальные безопасные счета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru