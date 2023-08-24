Юрист Данильченко: детям делают пластические операции для устранения дефектов

Российское законодательство позволяет проводить пластические операции детям, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко.

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По ее словам, детей приводят на пластические операции в основном по двум причинам: устранение функциональных дефектов и с эстетическими намерениями. В законе нет ограничений по возрасту оказания такой помощи, отметила Данильченко.

Адвокат рассказала, что идут разговоры о введении возрастных ограничений на оказание некоторых косметологических услуг, в том числе пластических операций.

Почетный адвокат России, адвокат певицы Славы, Любови Успенской и 72 пострадавших по делу Тимура Хайдарова Елена Сенина в пресс-центре НСН призвала пересмотреть мораторий на проверки клиник, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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