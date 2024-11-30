Юрист: Блиновская не оплатила свой долг перед ФНС

По его словам, долг по-прежнему есть в едином налоговом счете.

Морозов добавил, что ИП его доверительницы ликвидировано в связи с банкротством, а к единому налоговому счету не имеют доступа третьи лица.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность Блиновской по налогам в размере 1,5 млрд рублей больше не отображается в базе Федеральной налоговой службы.

