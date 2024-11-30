Юрист: Блиновская не оплатила свой долг перед ФНС

Юрист блогера Елены Блиновской Иван Морозов заявил, что ее долг перед налоговой службой вопреки ранее появившейся информации все еще не погашен. Об этом сообщило РИА Новости.

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По его словам, долг по-прежнему есть в едином налоговом счете.

Морозов добавил, что ИП его доверительницы ликвидировано в связи с банкротством, а к единому налоговому счету не имеют доступа третьи лица.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность Блиновской по налогам в размере 1,5 млрд рублей больше не отображается в базе Федеральной налоговой службы.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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