СМИ: Долг Блиновской в 1,5 млрд рублей исчез из базы ФНС
Задолженность блогера Елены Блиновской по налогам в размере 1,5 млрд рублей больше не отображается в базе Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Юрист Блиновской не смогла прокомментировать ситуацию.
Адвокат Наталья Сальникова ранее заявила, что Савеловский суд Москвы не успеет вынести приговор до конца года. На ближайших заседаниях обвинение продолжит представлять доказательства, после чего защита начнет изложение своей позиции. Попытка гособвинения ускорить процесс была отклонена судом.
Елена Блиновская обвиняется по нескольким статьям УК, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. По версии следствия, с помощью супруга она уклонилась от уплаты 906 млн рублей налогов, из которых 716 млн были впоследствии легализованы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru