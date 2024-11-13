СМИ: Елена Блиновская может выйти на свободу к Новому году

Блогер Елена Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году, пишет Telegram-канал Shot.

Адвокат: Блиновская попросит суд не признавать ее банкротом

По данным СМИ, после признания блогерши банкротом и ввиду содействия следствию её могут выпустить на свободу в ближайшее время.

По словам адвокатов Блиновской, у них есть надежда на такой исход.

Ранее столичный Арбитражный суд признал Блиновскую банкротом, напоминает RT. По информации СМИ, вся недвижимость Блиновской была выставлена на продажу для погашения долга блогера перед Федеральной налоговой службой в размере 1,135 миллиарда рублей. При этом в октябре Блиновская выплатила свыше 320 миллионов рублей долга.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем, неправомерном обороте средств платежей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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