Юрист: банковские вкладчики могут лишиться льгот
При превышении установленного минимума держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Дениса Крауялиса.
По его словам, при назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи. Среди критериев — наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках.
Так, величина вкладов с процентами на семью не должна превышать десять прожиточных минимумов в регионе. В противном случае пособие не дадут.
Как сообщалось, россияне смогут получить ежемесячные выплаты, рассчитанные на семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого, или второго ребенка, только на карты национальной платежной системы «Мир».
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