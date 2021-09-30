Юрист: банковские вкладчики могут лишиться льгот

По его словам, при назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи. Среди критериев — наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках.

Так, величина вкладов с процентами на семью не должна превышать десять прожиточных минимумов в регионе. В противном случае пособие не дадут.

Как сообщалось, россияне смогут получить ежемесячные выплаты, рассчитанные на семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого, или второго ребенка, только на карты национальной платежной системы «Мир».

