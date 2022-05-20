«Известия»: Zara может возобновить работу в РФ под другим брендом

Магазины Zara могут возобновить работу в РФ под созвучным брендом, сообщают «Известия».

По данным источника, компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо. При этом представитель рынка торговой недвижимости рассказал «Известиям», Zara может продать бизнес партнеру, тогда ретейлеру придется менять название.

21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что компании Ikea и Inditex (холдинг, в который входит Zara) готовы возобновить работу в России после решения логистических проблем.

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Отмечается, что торговцы уже расположили свои склады и распределительные центры в Турции, что позволит им доставлять товары в РФ. При этом глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что Zara еще официально не уведомляла ТЦ об открытии торговых точек.

До этого стало известно, что магазины Reserved и Cropp могут открыться в Москве под другими названиями.

Ранее источник в McDonald's сообщил «Радиоточке НСН», что компания начала продажу российского бизнеса, а предприятиям, работающим по франшизе, предлагается стать частью новой сети.

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