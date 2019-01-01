Юрий Шатунов пройдет реабилитацию в музее-отеле группы «Ласковый май»

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов пройдет реабилитацию в отеле-музее группы «Ласковый май» «Разин» в Сочи. Об этом в эфире НСН сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. По его словам, он предоставит музыканту, который перенес операцию из-за воспаления гайморовой пазухи, апартаменты.

«Он выписался из больницы и выезжает ко мне в Сочи с семьей. Юра будет отдыхать у меня в Сочи, спокойно дышать морем и приводить себя в порядок. С октября у него начинается новый сольный маршрут по городам России. В «Разине» у него будут свои апартаменты. Как раз он мне там нужен: мы предполагаем разместить в отеле еще несколько его вещей», – рассказал продюсер.

Разин отметил также, что заболевание у Шатунова действительно было серьезным и никакого отношения к самопиару оно не имеет.