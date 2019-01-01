Юрий Шатунов пройдет реабилитацию в музее-отеле группы «Ласковый май»
Продюсер Андрей Разин рассказал НСН о состоянии музыканта после операции.
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов пройдет реабилитацию в отеле-музее группы «Ласковый май» «Разин» в Сочи. Об этом в эфире НСН сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. По его словам, он предоставит музыканту, который перенес операцию из-за воспаления гайморовой пазухи, апартаменты.
«Он выписался из больницы и выезжает ко мне в Сочи с семьей. Юра будет отдыхать у меня в Сочи, спокойно дышать морем и приводить себя в порядок. С октября у него начинается новый сольный маршрут по городам России. В «Разине» у него будут свои апартаменты. Как раз он мне там нужен: мы предполагаем разместить в отеле еще несколько его вещей», – рассказал продюсер.
Разин отметил также, что заболевание у Шатунова действительно было серьезным и никакого отношения к самопиару оно не имеет.
«Сейчас самочувствие у Юры хорошее. Просто на фоне болезни Бари Алибасова все начинают какие-то параллели проводить. Юра никогда не симулировал никакие болезни. Он настоящий боец, молодец, умница. Он просто отработал на антибиотиках все 37 концертов. Почувствовал он себя плохо в Ростовской области. Мы отменили всего один концерт в Лазаревском только, чтобы он смог отстоять концерт в Сочи. Сейчас все нормально, начался реабилитационный период», – сообщил Разин.
Ранее директор экс-солиста «Ласкового мая» Аркадий Кудряшов сообщил, что Шатунова выписали из московской клиники, куда он был госпитализирован 2 июля.
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