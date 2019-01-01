Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов выписался из больницы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов. При этом он отметил, что в ближайшие дни исполнитель отправится в Сочи на реабилитацию. Там в окружении своей семьи он пробудет до конца августа. После артиста ждут гастроли, которые начнутся 10 октября.

Как напоминают Дни.ру, Юрия Шатунова госпитализировали в одну из столичных клиник 2 июля после масштабного гастрольного тура. Исполнитель оказался на операционном столе из-за воспаления гайморовой пазухи. После хирургического вмешательства он был вынужден провести в клинике недели.

Ранее в беседе с НСН продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил свою благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой, под контролем которой проводилась операция. Он также сообщил, что у Шатунова было высокое внутричерепное давление, так как гайморит, которым артист болеет с детства, дал о себе знать. Артисту предстоит еще одна операция из-за воспаления зубных каналов.

