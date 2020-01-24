Юрий Лоза получил конверт с «ядом»

Юрий Лоза рассказал своим подписчиками в Facebook о неожиданной и, возможно, опасной находке. Известный музыкант сообщил, что обнаружил в своей двери подозрительный конверт. Он, по словам Лозы, мог появиться там, когда консьерж отлучился на 15 минут.

Юрий Лоза признался, что не вскрывал его и не собирается. Даже если там чек на огромную сумму, лучше не рисковать, отметил музыкант. По его словам, конверт вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре. Именно по этой причине Лоза собирается выбросить его на помойку.