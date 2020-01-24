Юрий Лоза получил конверт с «ядом»
Юрий Лоза рассказал своим подписчиками в Facebook о неожиданной и, возможно, опасной находке. Известный музыкант сообщил, что обнаружил в своей двери подозрительный конверт. Он, по словам Лозы, мог появиться там, когда консьерж отлучился на 15 минут.
Юрий Лоза признался, что не вскрывал его и не собирается. Даже если там чек на огромную сумму, лучше не рисковать, отметил музыкант. По его словам, конверт вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре. Именно по этой причине Лоза собирается выбросить его на помойку.
Ранее НСН писала, что музыкант Юрий Лоза раскритиковал выступление группы Metallica, в ходе которого американские рокеры удивили публику исполнением песни Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке. По мнению музыканта, такая практика является типичной для большинства групп в ходе мировых гастролей, и потому не понятно, почему россияне обсуждают эту новость уже несколько дней.
«Думаю, в Мексике «металлисты» играли «Ла-Бамбу», а в Германии — какой-нибудь марш. Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива даётся задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться», — написал Лоза в Facebook.
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