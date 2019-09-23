Он им верил! Лоза упрекнул криминальный мир в смерти Круга

Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства шансонье Михаила Круга. С певцом в 2002 году расправились члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Бандиты по приказу местного криминального авторитета по кличке Лом должны были ограбить дом Круга. Преступники рассчитывали, что певец обратится к ним за помощью в возврате украденного, после чего начал бы отдавать им часть своих гонораров. Однако Круг появился в доме раньше, чем ожидалось, в результате чего получил смертельное огнестрельное ранение.

Певец Юрий Лоза в интервью НСН приветствовал раскрытие убийства коллеги и вспомнил, как представители криминального мира обещали покарать виновных в смерти шансонье.

«Это здорово, когда справедливость, в конце концов, торжествует. Неважно, о шансонье идет речь, или о другом человеке. Люди совершили преступление, и должны нести за него ответственность. Когда Мишку убили, мы устраивали мероприятие, годовщину, я ездил туда к нему в Тверь. Всякие авторитетные ребята тогда пальцы веером загибали, кричали, что мы обязательно найдем их (убийц) и сами накажем. Не наказали, хотя обещали, клялись, рубашки рвали», - сказал Лоза.