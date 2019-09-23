Он им верил! Лоза упрекнул криминальный мир в смерти Круга
Юрий Лоза заявил в эфире НСН, что покойный шансонье верил в «воровской кодекс», но бандитов это не остановило.
Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства шансонье Михаила Круга. С певцом в 2002 году расправились члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Бандиты по приказу местного криминального авторитета по кличке Лом должны были ограбить дом Круга. Преступники рассчитывали, что певец обратится к ним за помощью в возврате украденного, после чего начал бы отдавать им часть своих гонораров. Однако Круг появился в доме раньше, чем ожидалось, в результате чего получил смертельное огнестрельное ранение.
Певец Юрий Лоза в интервью НСН приветствовал раскрытие убийства коллеги и вспомнил, как представители криминального мира обещали покарать виновных в смерти шансонье.
«Это здорово, когда справедливость, в конце концов, торжествует. Неважно, о шансонье идет речь, или о другом человеке. Люди совершили преступление, и должны нести за него ответственность. Когда Мишку убили, мы устраивали мероприятие, годовщину, я ездил туда к нему в Тверь. Всякие авторитетные ребята тогда пальцы веером загибали, кричали, что мы обязательно найдем их (убийц) и сами накажем. Не наказали, хотя обещали, клялись, рубашки рвали», - сказал Лоза.
Певец добавил, что сам Круг верил в некий «воровской кодекс», а бандиты, которые его убили, прекрасно знали, в чей дом они проникают.
«Мы с ним были не то, чтобы дружны, но близко, достаточно, знакомы. Он всегда говорил, что существует некий воровской кодекс, честь. Те ребята, которые шли его убивать, прекрасно знали, в кого они стреляют. Поэтому когда мне рассказывают о каких-то воровских понятиях, о чести, я говорю: ребят, ну он же был самой значимой фигурой в Твери, он вообще охрану не держал, говорил, кто меня здесь тронет, я здесь самый главный, гордость этого города. То, что сделали эти ребята, за гранью понятий. Это говорит о том, что никакой воровской чести, в принципе, наверное, и не существует», - заключил певец.
До сегодняшнего дня дожил только один фигурант дела об убийстве Круга. Лом скончался в 2006 году, с Веселовым расправился другой член банды с отместку за смерть Круга.
Агеев отбывает наказание колонии для пожизненно осужденных ИК-18 «Полярная сова», при этом там он успел расправиться с двумя сокамерниками.
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