Юрий Дудь заочно получил срок за неисполнение обязанностей иноагента
Суд Москвы заочно назначил журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) наказание в виде лишения свободы на срок один год и 10 месяцев. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Дудь был признан виновным по статье о неисполнении обязанностей иноагента. В частности, журналиста дважды оштрафовали за размещение материалов без соответствующей маркировки, однако он продолжил публиковать их без указания, что их создал иноагент. В итоге было возбуждено уголовное дело.
Защита Дудя настаивала на прекращении дела. Также адвокат блогера заявил о намерении обжаловать приговор.
Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении признанного в РФ иноагентом экономиста Владислава Иноземцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
