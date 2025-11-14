Юрий Дудь заочно получил срок за неисполнение обязанностей иноагента

Уточняется, что Дудь был признан виновным по статье о неисполнении обязанностей иноагента. В частности, журналиста дважды оштрафовали за размещение материалов без соответствующей маркировки, однако он продолжил публиковать их без указания, что их создал иноагент. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Защита Дудя настаивала на прекращении дела. Также адвокат блогера заявил о намерении обжаловать приговор.

Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении признанного в РФ иноагентом экономиста Владислава Иноземцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

